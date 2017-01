Karl Lagerfelds Katze macht Katzenyoga

Gegenüber der französischen "Vogue" verriet eine der Katzennannys namens Françoise, wie agil Choupette ist, meldet "Bang". Das Kätzchen sei stets auf den Beinen und springe durchs Leben. Ab und zu liefere sie sich auch Rennen mit ihren Betreuerinnen.

Dies reiche jedoch noch nicht, um so perfekt in Form zu bleiben. "In der übrigen Zeit praktiziert sie Katzenyoga: die Katzenpose, den herabschauenden Hund, die Kobra - sie hat sie alle gemeistert", so die Katzensitterin.

Auch die Fellpflege darf nicht zu kurz kommen. Sie wird bis zu sechs Mal am Tag gebürstet. Ihre blauen Augen werden mit Ocryl gereinigt. Zur Hautanalyse wird ein Gerät verwendet, das anzeigt, ob die Creme von La Mer dem Katzerl gut tun, wie sie auf Instagram schreibt.

Für die richtige Ernährung ist ebenfalls bestens gesorgt. Choupette verspeist zweierlei Sorten Trockenfutter. Das eine sorge für ein glänzendes Fell und hemme die Bildung von Haarknoten. Das zweite verbessere das Hautbild.

Als Delikatesse darf sie auch ab und zu etwas Hühnchenpastete vom Tierarzt verschmausen. Choupette trinkt lediglich gefiltertes Wasser direkt aus dem Brunnen. Eine kleine Macke habe das Fellnäuel: Am liebsten nascht sie die Butter vom Frühstückstisch. Zum Schlafen darf sie zu ihrem Herrchen ins Bett.