Karina Sarkissova zeigt ORF- Zuschauern ihr Höschen

Wenn die Primaballerina in ihrer Laufbahn etwas gelernt hat, dann vermutlich, dass nichts mehr Aufmerksamkeit erregt als nackte Haut oder die Andeutung eines Skandals. Fast wie eine Pflichtübung lieferte die mittlerweile dunkelhaarige einstige Blondine nun den dazu nötigen "Fauxpas" und stöckelte die Showtreppe in den ORF- Ballroom in einem dermaßen hochgeschlitzen Kleid herunter, dass ihr Höschen deutlich hervorblitzte, wie man in der ORF- TVThek sehen kann .

Die Zuschauer bekamen bei "Dancing Stars" mehr zu sehen als erhofft ... Foto: Screenshot/ORFTVTHEK

Karina Sarkissova und ihre Jury-Kollegen Dirk Heidemann, Nicole Burns Hansen und Balazs Ekker Foto: (c) blondel/knipserbande.at

Es ist nicht das erste Mal, dass die 33- jährige Balletttänzerin intime Einblicke gewährt. Im Jahr 2013 zeigte sie in der ORF- Show "Die große Chance" zum Staunen des Publikums ihre Schokoladenseite. "Leute, entspannt euch!", erklärte sie damals.

"Die Große Chance": Karina Sarkissova entblößt beim Hinsetzen ihren Popo.

Dieses Mal gab sie keinen Kommentar zur Causa ab, stellte aber ein Video online, auf dem sie mit den Worten "Rise and Fall" ("Aufstehen und Fallen") zeigt, wie schön sie in dem Kleid schreiten kann.