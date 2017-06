Karina Sarkissova statt Dita Von Teese im Einsatz

Viel beklatscht von den Gästen des Abends wie Alfons Haider, Susanne Riess, oder Dagmar Koller: "Ich war bei der Entstehung dabei und bin auch beim neuen Life Ball dabei."

Top- Tuschelthema? Die Absage von Burlesque- Star Dita Von Teese. Was nur Eingeweihte wussten, sie hätte am Samstag, betont leicht bekleidet, auf der Bühne vor dem Rathaus in Erscheinung treten sollen. Ihren Part übernimmt nun Ballett- Star Karina Sarkissova.

Dita Von Teese Foto: La Petite Coquette

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung