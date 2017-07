Kardashian: Wirbel um verdächtiges weißes Pulver

Kim Kardashian veröffentlicht beinahe täglich ein Foto von sich in den sozialen Netzwerken. Gerade bei Snapchat können ihre Follower kaum genug von der brünetten Reality- TV- Darstellerin bekommen. Deshalb schauen sie bei dem ein oder anderen Bild auch gerne einmal genauer hin, um die neuesten Trends ihres Idols nicht zu verpassen.

"Tun wir einfach so, als würden wir die Kokainreste nicht sehen"

Der neueste Post der zweifachen Mutter sorgt derzeit jedoch für Tumulte im Internet, wie "Daily Mail" berichtet. Denn während sie in einem Video Bademode für Kinder anpries, konnte man im Hintergrund ein unbekanntes weißes Pulver auf einem dunklen Tisch erkennen, das in zwei geraden Linien gezogen worden war. So schrieben viele Fans laut "Bang Showbiz" direkt nach Veröffentlichung des Clips: "Tun wir jetzt einfach so, als würden wir die Kokainreste auf dem Tisch hinter ihr nicht sehen?"

Doch die 36- Jährige schlug schnell auf Twitter zurück und erklärte: "Ich spiele nicht mit solchen Gerüchten, deshalb werde ich sie schnell abwürgen. Das ist Zucker von unserer Süßigkeiten- Sauerei von 'Dylan's Candy Shop'." Einige Fans wollen dieser Erklärung aber nicht so recht glauben. "Du legst Zucker in solch gerade Linien?", fragen sich manche User erstaunt.

"Es ist ein Marmortisch!"

Dass die Fans ihr einfach keinen Glauben schenken wollen, ließ Kim Kardashian offensichtlich nicht los. Denn wenig später postete die 36- Jährige erneut einen Clip auf Snapchat. Dieses Mal zeigte sie den Tisch mit dem angeblich verdächtigen Pulver im Detail. "Dieser Tisch im Hintergrund ist ein Marmortisch", sagte die Reality- TV- Darstellerin und fuhr mit den Fingern die weiße Marmorierung nach, die von den Fans fälschlicherweise für Kokainrückstände gehalten wurde. "Und ich dachte, das waren meine Süßigkeiten ..."