Kardashian: Schock- Fotos vom Überfall aufgetaucht

Fast fünf Monate ist es her, als Kim Kardashian in Paris brutal überfallen und ausgeraubt wurde. Der französische TV- Sender TF1 sowie das US- Klatschportal "TMZ" veröffentlichten jetzt eine Reihe an schockierenden Fotos, die aus der Tatnacht stammen und den Horror zeigen, den die Reality- TV- Darstellerin Anfang Oktober durchmachen mussten.