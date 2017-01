Kardashian- Raub: Polizei nimmt 16 Verdächtige fest

Anfang Oktober wurde Kim Kardashian während ihres Aufenthalts in Paris in ihrem Luxus- Apartment von vier als Polizisten verkleideten Männern überfallen und ausgeraubt. Von den Tätern, die Schmuck in einer Höhe von rund zehn Millionen Euro erbeutet hatten, fehlte bislang jede Spur, jetzt hat die französische Polizei jedoch laut eigenen Angaben 16 Verdächtige festgenommen.

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen.

Erst letzte Woche feierte Kim Kardashian ihr Comeback auf ihren sozialen Netzwerken, die seit dem Raub still gestanden hatten. Seitdem postet die Kurven- Queen wieder regelmäßig Bilder - vor allem herzige Familienfotos.

Polizisten vor dem Gebäude in Paris, in dem Kim Kardashian überfallen wurde.

Außerdem erklärte sie in einem Trailer zu ihrer Reality- Show "Keeping Up With The Kardashians" unter Tränen, wie sie sich fühlte, als die Räuber sie überwältigt und gefesselt haben. "Sie werden mir in den Rücken schießen!" habe sie damals gedacht: "Es gibt keinen Ausweg." Es rege sie noch heute total auf, wenn sie nur daran denke.

Nur Tage vor dem Überfall trug Kim Kardashian den Kreuz-Anhänger, der jetzt wieder aufgetaucht ist.

