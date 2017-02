Kardashian: Mama Kris veröffentlichte ihr Sextape!

Dank eines heißen Sextapes wurde Kim Kardashian zum Star. Mittlerweile ist der Reality- TV- Queen ihr Schmuddelfilmchen, in dem sie beim Liebesspiel mit Rapper Ray J zu sehen ist, peinlich. Ob ihr da die Enthüllungen ihres Ex- Lovers gefallen werden? Der behauptet nämlich, Kims "Momager" Kris Jenner habe das Sextape in Umlauf gebracht!