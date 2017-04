Kardashian: "Leihmutterschaft ist einzige Option"

Realityshow- Star Kim Kardashian und Ehemann Kanye West wünschen sich ein drittes Kind - allerdings wird sie das Baby nicht selbst austragen können. "Ich kann keine Kinder mehr bekommen. Es ist das Schlimmste", sagte die zweifache Mutter in ihrer Sendung "Keeping Up With The Kardashians" laut dem Magazin "People" am Sonntag.