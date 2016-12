Kanye West: Erstes Foto nach Zwangseinweisung

Kanye West wurde zum ersten Mal nach seiner Zwangseinweisung gesehen. Aber ohne seine Ehefrau Kim Kardashian. Berichten zufolge will diese sich von ihm scheiden lassen, weil sie um die Sicherheit der Kinder fürchtet. Im Video oben erfahren Sie, was dran ist an den Gerüchten. Der 39- jährige Rapper war vergangenen Monat mit einer Psychose in das "UCLA Medical Centre" eingewiesen worden und steht immer noch unter medizinischer Beobachtung.