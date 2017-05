Kandidat traut sich nicht über die Millionenfrage

Doch kein neuer "Millionenshow"- Millionär: Der Autor Daniel Wisser hat bei der ORF- Show am Montagabend aufgegeben und lieber 300.000 Euro mit nach Hause genommen, um nicht doch noch an der Millionenfrage zu scheitern. Für die Antwort auf "Auf welchem Gebiet gab es bei den Olympischen Spielen zwischen 1912 und 1948 Wettbewerbe? A: Kochen, B: Schach, C: Angeln, D: Kunst hatte er keinen Joker mehr und entschied sich zum Ausstieg.