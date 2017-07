Kaley Cuoco musste am Kopf genäht werden

So habe Cuoco eine Streitszene mit Johnny Galecki, der in der Serie den Experimentalphysiker Leonard Hofstadter mimt, mit kleinen Handgreiflichkeiten aufpeppen wollen. "Wir dachten, es wäre witzig, zu übertreiben", meint sie. "Doch als ich nach der Szene aufstand, war alles, was ich sah, Blut." Dieses sei aus einer Kopfwunde geströmt, die sogar im Krankenhaus genäht werden musste. "Als ich zurückkam, hingen überall Schilder, die sagten 'Kein Spaß am Big- Bang- Set erlaubt.'"

Mittlerweile ist die Blondine wieder wohlauf. Einzig das bevorstehende Ende der vielfach ausgezeichneten Hitserie stimme sie und ihre Serienkollegen traurig. Nach Staffel 12 soll bekanntlich Schluss sein mit Sheldon und Co.