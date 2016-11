Kaley Cuoco: "Busen- OP war beste Entscheidung"

Hollywoods Promis schweigen sich bekanntlich gerne aus, wenn es darum geht, welche Beauty- Eingriffe sie bereits an sich vornehmen haben lassen. Kaley Cuoco ist da ganz anders. Aus ihren Schönheits- OPs hat die fesche "Big Bang"- Penny noch nie einen Hehl gemacht und plauderte jetzt in der "Women's Health" darüber, was sie an ihrem Körper alles optimiert hat.

"Meine Nase habe ich schon vor ein paar Jahren richten lassen", so Cuoco, "und meine Brüste - das Beste, was ich je getan habe!" Nachdem sie sich ihren Busen vergrößern habe lassen, habe sie nämlich sehr viel mehr Selbstvertrauen bekommen. "Ich weiß, man soll sich zuerst einmal selbst lieben, aber sorry, man will schließlich auch gut aussehen."

Beauty- OP nur für sich selbst

Ob sie ihren Beauty- Doc konsultiere oder nicht, mache sie aber dennoch von niemand anderes abhängig, so Cuoco: "Natürlich sollte man sich nicht für einen Mann oder andere Leute unters Messer legen, aber wenn es dem Selbstbewusstsein hilft, ist das vollkommen in Ordnung." Erst vor Kurzem habe sie sich sogar Hyaluronsäure in eine Halsfalte spritzen lassen. "Die habe ich schon, seit ich zwölf Jahre alt bin", gesteht die Schauspielerin.

Kaley Cuoco und Johnny Galecki sind nach der Trennung Freunde geblieben. Foto: Viennareport

Kleine Verbesserungen findet die schöne Aktrice okay, für ihren Körper treibt sie aber auch sehr viel Sport, hält sich unter anderem mit Yoga fit. "Als ich 21 war, ist alles einfacher gewesen", erklärt sie. "Jetzt muss ich viel härter an meinem Körper arbeiten."

Foto: Viennareport

Dem Schönheitswahn, der in der Branche herrscht, könne sie dennoch nichts abgewinnen, so Cuoco abschließend. "Man sollte sich wirklich nur für die Schönheit operieren lassen, wenn man es tatsächlich selbst will und nicht, wenn einem andere dazu raten."

Kaley Cuoco Foto: Jordan Strauss/Invision/AP