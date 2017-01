Kaffeesiederball mit neuer Organisatorin

Somit tritt sie nicht nur in die Fußstapfen ihres Vorgängers, sondern auch in jene ihres Vaters. "Ich habe den Ball geerbt. Er ist eine Familientradition, wenn man so will. Mein Vater hat ihn gemeinsam mit anderen Kaffeesieder gegründet, und vor 60 Jahren war er dann das erste Mal in der Hofburg", erzählte sie im Talk mit Adabei.

Auf diese Tradition will die musikalisch sehr versierte Karnitscher heuer zurückblicken. "Künstlerisch versuchen wir, auf die Gründerzeit Bezug zu nehmen. Wir haben die 'West Side Story' von Leonard Bernstein mit dem Staatsopernballett. Als Mitternachtseinlage kommt Jazztrompeter Till Brönner. Und zur Eröffnung singt die bezaubernde Hila Fahima."

Hila Fahima singt beim heurigen Kaffeesiederball. Foto: Starpix/Alexander TUMA

Eine Premiere für die israelische Sopranistin, denn der Staatsopernstar war noch nie in der Hofburg. "Ich freue mich schon sehr darauf!" Wir auch.

Kálmán Gergely, Kronen Zeitung