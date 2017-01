Kader: "Würde Marc nicht von der Bettkante stoßen"

In der Folge am Donnerstag liegt ein Knistern in der Kuft! Kader sucht auffallend oft die Nähe von Marc und beobachtete ihn vor allem beim Fitnesstraining sehr genau. Was ist da los? Kader gesteht: "Marc ist natürlich eine Augenweide! Sehr sexy." Und deshalb will sie auch seinen Sixpack sehen und anfassen? "Ja natürlich flirtet man auch so ein bisschen, Mensch, ich habe auch zwei Augen am Kopf!", flötet Kader. "Der hat was. Der weiß ganz genau wie man eine Frau verführen kann. Wir sind alle keine Heiligen. Ich würde Marc nicht von der Bettkante stoßen."

Kader fasst Marc an den Hintern. Foto: RTL

Auch bei den Bauchmuskeln von Marc kann Kader nicht widerstehen. Foto: RTL

Ein bisschen Tuchfühlung muss da schon sein, findet Kader. "Zeig mal deinen Hintern. Oh, hart wie ein Stein!", geht sie bei Marc in die Offensive. "Ich habe kein Hintern mehr. Fass mal an. Er ist weg!" Marc prüft selber nach: "Schatz, du schaffst das. Ein bisschen in den Gym. You have the Körper dafür. Du hast einen geilen Körper! Du brauchst nicht viel. Du hast den Körper dafür."

Und auch Marc greift bei Kader beherzt zu. Foto: RTL

Der sexy Sixpack von Marc hat es Kader besonders angetan. Foto: RTL

Kader will alles wissen und kommt auf Marcs Job als Stripper zu sprechen: "Stehst du komplett nackt auf der Bühne!" Marc hält sich die Hände vor seine Kronjuwelen: "Alles nackt, nur das nicht!" Kader: "Warum sieht man dein bestes Stück nicht?" Marc: "Das ist nur für mein Girlfriend!" Kader: "Aber die Frauen wollen doch deinen Schniedel sehen!" Marc: "Because da gibt es immer noch Fantasy! Fantasy ist immer noch ein starkes Ding."

Beim Training gehen Marc und Kader weiter auf Tuchfühlung. Foto: RTL

Kader kommt bei Marc ins Schwärmen. Foto: RTL

"Ich würde Marc nicht von der Bettkante stoßen", schnurrt Kader. Foto: RTL

Marc genießt den Flirt mit Kader. Foto: RTL

