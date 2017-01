Kader Loth wiegt nach Dschungel nur noch 44 Kilo

Jahrelang litt Kader Loth an Magersucht, hungerte sich 2014 innerhalb von nur acht Wochen auf erschreckende 42 Kilo herunter. Nach einem Zusammenbruch zog sich die 44- Jährige damals sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurück, um ihrer Krankheit den Kampf anzusagen. Kein Wunder also, dass die Sorge um die 44- Jährige nach dem Ende der RTL- Urwald- Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" groß ist. Immerhin gab's im Camp für die Kandidaten mehr als zwei Wochen fast nur Diätkost bestehend aus Reis und Bohnen.

Kader Loth Foto: RTL

Und tatsächlich ist die Zeit im Dschungel an Loth nicht spurlos vorüber gegangen. "Das Dschungelcamp hat mir die letzten vier Kilo geraubt", erklärte der Busenstar im Gespräch mit der "Bunte" - und weiter: "Jetzt ist auch Schluss, sonst bin ich wieder hart an der Grenze." Wieder in der Zivilisation bringe sie nur noch 44 Kilo auf die Waage - zu wenig, weiß auch Kader Loth.

Die Sorge um ihr Gewicht habe sie die zwei Wochen im Dschungel begleitet, verrät sie jetzt. "Ich hatte die letzten Jahre sehr damit zu kämpfen, wieder zuzunehmen. Daher hatte ich im Camp die ganze Zeit Angst vor dem Gewichtsverlust. Das hat mir mehr Probleme gemacht und Nerven gekostet, als die ganzen Prüfungen. Ich wollte nicht wieder in die Magersuchtsfalle tappen", so Loth rückblickend.

Kader Loth Foto: Nicole Kubelka/face to face

Müssen sich die Fans nach dem Camp Sorgen um ihr Idol machen? "Ich habe einfach keine Kräfte mehr, bin sehr geschwächt und fühle mich ausgesaugt", so Kader, die jedoch Entwarnung gibt. "Es ist aber alles noch im grünen Bereich. Selbst wenn ich da noch zwei Tage gehungert hätte, wäre es laut meinem Arzt okay gewesen."

