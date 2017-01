Kader: "Ich werde gebissen, werde umgebracht!"

"Schön, dass ihr da seid. Das hier ist die 'Honey'- Gedächtnis- Prüfung. Somit Herzlich Willkommen zu eurer 'Dschungel- Ausstellung'", begrüßt Daniel Hartwich die Camper. Die Regeln der Dschungelprüfung sind die gleichen wie vor drei Tagen, als "Honey" sich weigerte, anzutreten. Und da das Model am Vortag von den Zuschauern aus dem Camp geworfen wurde, kann die Prüfung diesmal auch wirklich starten.

Dr. Bob erklärt die Dschungelprüfung. Foto: RTL

Die Moderatoren genießen ihr Dschungelleben - im Gegensatz zu den Campern. Foto: RTL

Alle Camper sitzen in ihren Boxen und sind bereit. Teppichpythons, Babypythons, Kakerlaken, Mehlwürmer und Huntsman- Spinnen landen in den Boxen. Hanka kreischt. "Was ist denn das?", es ist eine Schlange, die ihr Gesicht umringt. "Uaaah, bäääh. Oh Gott!!! Ihr habt einen Schlag, ehrlich", ruft Florian, zitternd, von Kakerlaken übersät. Er ist kurz davor zu weinen. "Grrrrrrr, Schatzi guck nicht hin", ruft Jens. Besonders zu kämpfen hat auch Kader, die von unzähligen Schlangen umlagert wird. Hanka hat sich mittlerweile beruhigt und befiehlt: "Hier wird nicht abgebrochen! Einfach Augen zu und an was anderes denken."

Die Camper bei der Dschungelprüfung Foto: RTL

Hanka verzweifelt ebenfalls an der Dschungelprüfung. Foto: RTL

Es geht los. Doch viel Glück beim Buchstabieren haben die Camper nicht. Arachnophobie, Polygamie und Teppichpython scheitern sie. Noch immer kein Stern, dafür mehr Tiere, die in die Boxen geworfen werden. "Ich will raus, bitte!", jammert Florian. Kader stimmt mit ein: "Nein, bitte nicht. Ich werde gerade gebissen. Ich werde umgebracht. Lieber Gott, was haben wir verbrochen" Florian flippt weiter aus, brüllt und stöhnt: "Ekelhaft. Baah! Ich hasse Spinnen!" Auch Kader schreit weiter - alle anderen Camper bleiben erstaunlich cool.

Kader ist mit ihren Nerven am Ende. Foto: RTL

Kader hat einfach kein Glück mit Schlangen. Foto: RTL

Weiter geht's mit dem lustigen Buchstabenbrei. Dekolleté, Fäkalsprache und Accessoire sind offensichtlich ebenfalls Worte, die die Camper noch nicht so oft schreiben mussten. Denn auch hier haperts an der korrekten Buchstabenwahl. Keine Sterne für die Camper, die wieder einmal hungern müssen.

Florian muss die Tränen unterdrücken. Foto: RTL

Marc bei der Dschungelprüfung Foto: RTL

Kader lässt ihrem Frust über das Dschungeldasein freien Lauf. Foto: RTL

Hanka bringt alle auf die Palme. Foto: RTL

"Honey" muss das Camp verlassen. Foto: RTL

