Justin Trudeau sorgt für Kreischalarm

Ivanka Trump konnte beim Staatsbesuch des kanadischen Kollegen ihres Vaters kaum die Augen von ihm lassen. Auch Herzogin Catherine wirkte beim Handshake entrückt entzückt. Von Kanzlerin Merkel ganz zu schweigen, die beim Wangenküsschen mit dem kanadischen Sixpackpremier genießerisch die Augen schloss. Ja, sogar die Queen erlag dem Charme des Politikers. Doch das ist alles nichts gegen den Hype um seine Person im Internet.

Trudeau hält Händchen mit der Queen Foto: Viennareport

Kanzlerin Merkel begrüßt Trudeau mit einem Wangenküsschen. Foto: EPA

Herzogin Kate strahlt bei der Begegnung mit Trudeau. Foto: Viennareport

Ivanka Trump himmelt Justin Trudeau an. Foto: AFP

Unter dem Hashtag #YoungJustinTrudeau traten irgendwann im Februar Fotos aus der Jugendzeit des kanadischen Premierministers ihren Siegeszug durch soziale Netzwerke an, die seine Fans zum Schwärmen brachten und jene, die noch nicht in ihn verliebt waren, offenbar wie ein Blitz trafen. Grund der Aufregung: Mit wallender, dunkler Mähne sah der Politiker in jungen Jahren aus wie der fleischgewordene Prinz aus einem Disneymärchen.

"Für den Fall, dass ihr einen schlechten Tag habt. Hier ist ein Foto vom jungen Justin Trudeau", schrieb eine Bewunderin auf Twitter. Eine andere erklärte gar: "Der junge Justin Trudeau könnte mich mit dem Sattelschlepper überfahren, und ich würde dafür noch Danke sagen." Eine weitere bat darum, Kanada möge der Welt doch bitte beibringen, wie man so einen "heißen Politiker" bekommt.

Einige Kommentatoren wollen nun nach Kanada auswandern, andere ihren Job aufgeben, um nur noch auf die Bilder zu starren.

Und wir sagen: "Canada first". Ihr habt tatsächlich den lässigsten Premier, den die Welt je sah. Aber: "Austria second"! Denn wir haben immerhin den coolsten Außenminister der Welt. Bestätigt durch das renommierte "Time Magazine". Dieses erklärte Sebastian Kurz gerade zu einem der "10 Führer der nächsten Generation ".