Justin Bieber fährt Paparazzo mit Monstertruck um

Justin Bieber kam am Mittwochabend von einem Gottesdienst aus einer Kirche in Beverly Hills, stieg in sein Auto und wollte losfahren. Dass so ein riesiges Auto auch seine Tücken haben kann, das wurde dem Sänger nur wenig später bewusst. Denn als er rechts abbiegen wollte, überfuhr der 23- Jährige mit dem rechten Vorderrad einen der wartenden Paparazzo. Der Mann ging schreiend zu Boden und blieb, sich vor Schmerzen krümmend, am Boden liegen.

Nach dem Crash mit Biebers Pick-up-Truck krümmte sich der Paparazzo vor Schmerz. Foto: www.PPS.at

Bieber war sein fataler Fahrfehler offensichtlich recht peinlich. Immerhin stieg der Teeniestar aus dem Monstertruck aus, um sich um den verletzten Fotografen zu kümmern, und blieb am Unfallort, bis die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Um ihn von den Schmerzen abzulenken, gelang es dem Sänger sogar, mit ein paar Witzen ein Lächeln auf das Gesicht des Verletzten zu zaubern.

Mit diesem Monstertruck touchierte Justin Bieber den Paparazzo. Foto: www.PPS.at

Der 23- Jährige wurde anschließend von der Polizei befragt, durfte aber nach Aufnahme seiner Personalien gehen. Der 57- jährige Fotograf wurde schließlich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es laut APA von der Polizei.

Justin Bieber im Gespräch mit den Cops Foto: www.PPS.at

Am Montag hatte der kanadische Popstar die restlichen Konzerte seiner Welttournee abgesagt. Aufgrund von "unvorhergesehenen Umständen" breche er die "Purpose"- Tour ab, hieß es auf Biebers Internetseite.