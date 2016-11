Justin Bieber dreht durch und schlägt Fan blutig

Der Vorfall hat sich vor Justin Biebers Konzert in Barcelona ereignet. Der Teeniestar wurde in einer schwarzen Limousine zum Stadion geführt. Ein männlicher Fan lief neben dem Auto her, streckte zuerst seine Hand durchs offene Fenster, schließlich sogar seinen Kopf.

Foto: Andreas Graf

Der junge Mann hat seine Rechnung aber nicht mit Bieber gemacht. Der fühlte sich von dem zudringlichen Fan offensichtlich bedrängt, holte mit einem kräftigen Schlag aus und traf den Burschen mitten ins Gesicht. Der Schlag saß! Während die Limousine weiterfuhr, lief der Fan aufgeregt durch die Menge und zeigte seine blutige Lippe.

Die weiblichen Fans des Sängers schien die Attacke ihres Idols jedoch nicht zu stören - im Gegenteil. Sie machten sich sogar über den Verletzten lustig.

Justin Bieber Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Dabei hatte sich Justin Bieber am Dienstagabend vor seinem Konzert sogar ausgepowert. Er traf sich mit den Stars des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona und trainierte mit Neymar und Co.

Foto: EPA

