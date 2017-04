Jungfrauenpinkelei sorgt für Ärger im Hauptabend

"Wenn man beim Militär neue Schuhe bekommen hat, dann hat man eine Jungfrau im Dorf gesucht, die reingepieselt hat." Auch in der dritten Ausgabe der ORF- Show "Dancing Stars"- Show sorgte Filmproduzent und Regisseur Otto Retzer mit einem, wenn man so will, Altherrenwitzchen für Empörung bei vielen Zuschauern. Ausgetanzt hat trotzdem jemand anderes: Sänger Norbert Schneider wurde von den Zuschauern rausgewählt.