Julian Khol und Nazan Eckes: Das Baby ist da!

Erst vor vier Tagen postete Nazan Eckes das letzte Selfie, schrieb dazu: "Wahrscheinlich mein letztes Babybauch- Bild". Wie recht sie hatte!

Denn am Montag erblickte das zweite Kind der Moderatorin und des österreichischen Malers Julian Khol in Köln das Licht der Welt, berichtet die "Bild"- Zeitung am Mittwoch.

Nach Söhnchen Lounis (2) ist der erneute Nachwuchs wieder ein Bub, hört bereits auf den Namen Ilyas. "Auch unser zweites Kind ist gesund auf die Welt gekommen", freut sich die 40- Jährige im Gespräch mit der Zeitung. "Wir sind so unendlich dankbar und glücklich, dass wir es kaum in Worte fassen können."