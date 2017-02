Julian Assange schwärmt von Pamela Anderson

Nun schwärmte der 45- Jährige über seinen prominenten Fan: "Sie ist eine attraktive Person mit einer attraktiven Persönlichkeit und außerdem blitzgescheit. Sie ist überhaupt keine Idiotin, sondern sehr klug. Also, ich meine, ich mag sie, sie ist großartig."

Er bestand jedoch darauf, keine weiteren Details über die Art seiner Beziehung zu der Blondine verraten zu wollen, berichtet "Bang Showbiz". In der "The Kyle and Jackie O Show" führte er sein Lob aber dennoch weiter aus: "Es gibt Leute wie Pamela Anderson, die unabhängig sind, weil sie im Prinzip ihre eigene Karriere managen. Sie kann keinem Fernseh- Boss zum Opfer fallen."

Außerdem verglich er das Engagement des Stars, ihn aus seiner derzeitigen prekären Situation zu befreien, mit dem enttäuschenden Einsatz seiner Heimatbehörden. "Es sollte keine Pamela Anderson brauchen, die den Job der australischen Regierung machen muss - so fähig sie auch ist. Es gibt diese guten Leute, die unabhängig und mutig sind und kommen, um mich und 'WikiLeaks' zu verteidigen. Höchstes Lob für sie."

