Julia Roberts ist 5. Mal "Schönste Frau der Welt"

"Ich bin geschmeichelt", erklärt Julia Roberts dem "People"- Magazin , als dieses sie über ihre erneute Auszeichnung informierte. Bereits zum fünften Mal darf sich die Schauspielerin über den Titel "Schönste Frau der Welt" freuen - und hängt damit ihren Kumpel George Clooney um Längen ab. Dieser wurde nämlich erst zwei Mal zum "Sexiest Man Alive" gekürt. "Ich werde das in meine diesjährige Weihnachtskarte für die Clooneys schreiben", kann sich Roberts ein Lachen nicht verkneifen.

Zum ersten Mal wurde Roberts übrigens vor 26 Jahren zur "Schönsten Frau der Welt" ernannt. Damals war die Mama von drei Kindern, die mittlerweile seit 14 Jahren mit Kameramann Danny Moder verheiratet ist, gerade erst 23 und wurde im Jahr davor dank "Pretty Woman" über Nacht zum Star.

Julia Roberts Foto: Associated Press

"Die Leute sagen: 'Oh, als 'Pretty Woman' herauskam, das muss dein Leben wirklich verändert haben', und es ist quasi zum Runninggag geworden, die Wahrheit ist jedoch, als 'Pretty Woman' startete, war ich gar nicht in der Stadt", erinnert sich die Hollywood- Beauty zurück. Damals habe sie in einer Kleinstadt einen anderen Film gedreht - und dort habe es nur "Star Wars" gespielt. "Ich erinnere mich, dass ich gelesen habe: 'Pretty Woman' ist dieses Wochenende rausgekommen und hat wahnsinnig viel Geld eingespielt, und ich gedacht habe: 'Das ist viel Geld? Das ist gut? Das ist wirklich großartig?' Ich hab' es einfach nicht gewusst."

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman" Foto: Moviestore Collection/face to face