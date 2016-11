Jolie: Wutanfälle, Drogen, perverse Sexpraktiken

Im Rosenkrieg von Angelina Jolie und Brad Pitt geht es nicht ums Geld, sondern um das Sorgerecht der sechs gemeinsamen Kinder. Die Aktrice reichte nämlich Mitte September nicht nur die Scheidungspapiere, sondern gleichzeitig den Antrag auf alleiniges Sorgerecht ein. Seitdem versucht Pitt alles, um seine Kinder nicht zu verlieren.

Foto: face to face, AP

Wie "RadarOnline" berichtet, würden dem Schauspieler Tonaufnahmen vorliegen, mit denen er seiner Noch- Ehefrau erheblich schaden könnte. Die Tapes seien im Gespräch mit seinem mittlerweile verstorbenen Psychologen Ron Bard entstanden, will die Promi- Seite herausgefunden haben. Etwa 100 Stunden explosives Material seien dabei zusammengekommen. Darauf zu hören: Alles zu Angelinas zahlreichen Drogenräuschen, ihrer Vorliebe für perversen Sex und ihrer Meinung über Jennifer Aniston. Ein Insider ist sich sicher: "Wenn die Aufnahmen öffentlich werden, würde ihr das im Sorgerechtskampf extrem schaden."

Angeline Jolie in einer Szene des Films "Mr. and Mrs. Smith" Foto: Moviestore Collection/face to fa

Brad Pitt und Angelina Jolie Foto: MARK RALSTON/AFP/picturedesk.com

Jolie stand auf abartige Sexpraktiken

Die anonyme Quelle, die schon mal in die Bänder reinhören konnte, die während der gesamten elf gemeinsamen Jahre von Brangelina aufgenommen wurden, verriet auch schon mal pikante Details: "Während des Sex mochte Angelina es, sich zu schneiden und das Blut auf Brad zu verteilen", schildert er. "Er stand da aber nicht drauf. Außerdem fuhr sie auf harte Fesselspiele ab."

Angelina Jolie Foto: CapFSD/face to face

Außerdem soll Pitt seinem Psychologen anvertraut haben, dass Jolie in all den Jahren immer wieder "verstörende Zusammenbrüche" gehabt habe. Währenddessen habe sie sich tagelang eingeschlossen und nichts gegessen. "Brad sagte, sie habe zwei verschiedene Persönlichkeiten. Sie zerstörte Sachen und drohte, sich sich selbst etwas anzutun. Sie hatte eine sehr gewalttätige Seite", so der Insider weiter.

Brad Pitt und Angelina Jolie: So verliebt waren sie einmal! Foto: Viennareport

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: EPA

Jennifer Aniston wurde von Jolie gedemütigt

Auch auf Jolies Verhältnis zu ihrer Vorgängerin Jennifer Aniston wird in den Tonbandaufnahmen eingegangen. Diese habe sie nämlich nicht leiden können, habe sie mit Demütigungen über ihre Anwälte erniedrigt und ihr sogar Vorladungen zukommen lassen. Aniston habe daraufhin sogar eidesstattliche Versicherungen abgeben müssen, berichtet "RadarOnline".

Angelina Jolie Foto: CapFSD/face to face

Im Jänner diesen Jahres sei Brads Pychologe verstorben - für Angelina laut Insider eine Erleichterung, da sie sich in der Hoffnung wähnte, Bard habe ihre Geheimnisse mit ins Grab genommen. Mit Kopien der Bänder, die Pitt vorliegen, habe Jolie jedoch nicht gerechnet.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Tochter Zahara Foto: Viennareport

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport