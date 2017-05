Jolie will Kontrolle über Pitt nicht verlieren

Scheidung oder nicht Scheidung - das ist laut "HollywoodLife" derzeit die Frage, die sich Angelina Jolie stellt. Denn eigentlich war sie es, die im Herbst letzten Jahres die Scheidung von ihrem langjährigen Partner Brad Pitt einreichte. Doch anstatt endlich Nägel mit Köpfen zu machen, soll die Schauspielerin derzeit die Finalisierung der Trennung hinausschieben.

Brad Pitt und Angelina Jolie: So verliebt waren sie einmal! Foto: Viennareport

"Jolie hat Google- Alert mit Pitts Namen"

Klingt komisch, hat aber einen ganz bestimmten Grund: Die 41- Jährige will nämlich die Kontrolle über ihren Noch- Ehemann nicht verlieren, da sie sich um die gemeinsamen Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne sorge, berichtet die Promi- Seite. Ihre Besessenheit ginge sogar so weit, dass sie momentan alles drauf und dran setze, um über jeden Schritt des 53- Jährigen informiert zu sein, weiß ein Insider. "Angelina will immer wissen, was Brad macht. Zu sagen, dass sie nicht in der Lage ist, weiter zu machen, wäre eine Untertreibung. Sie hat sogar einen Google- Alert mit seinem Namen, um ihn genau beobachten zu können", erklärt dieser.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit den Kindern Foto: Viennareport

Jolie sei rasend eifersüchtig - aber nicht etwa auf eine andere Frau, wie der Insider erklärt: "Es bringt sie um, dass er die Kinder wiedersehen darf. Sie will sie nur für sich, doch muss sie sich dem Gesetz beugen." Daher habe sich die Aktrice auch eine Strategie überlegt, heißt es weiter. "Sie möchte die Scheidung so lange wie möglich hinauszögern, um ihn noch etwas in ihrer Macht zu haben. Sie hat gerne die Kontrolle und weiß, dass mit Finalisierung der Scheidung auch ihr Einfluss dahin ist."

Angelina Jolie und Brad Pitt Foto: EPA