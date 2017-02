Jolie und Pitt: Kinder bekommen mehrere Millionen

Wie der "Daily Star" erfahren hat, haben Jolie und Pitt einen Fonds für die drei leiblichen und die drei Adoptivkidner eingerichtet, der ihnen am jeweiligen 25. Geburtstag mehrere Millionen auszahlt. Mit 30 Jahren dürfen sie über den Rest des Vermögens verfügen, das sich auf immerhin 320 Millionen Dollar belaufen soll.

Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Maddox, Zahara und Shiloh Foto: AFP or licensors

Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Maddox, Zahara und Shiloh Foto: AFP

Derzeit hat die 41- jährige Angelina Jolie das alleinige Sorgerecht für Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und die Zwillinge Knox und Vivienne. In einem emotionalen Interview mit der BBC erzählte sie, dass sie versucht, ihnen so viel Normalität wie möglich zu geben. "Ich wache auf und neben den Kindern sind auch noch zwei Hunde und zwei Hamster bei mir im Zimmer. Dann muss ich organisieren, wer mit den Hunden Gassi geht, wer Pancakes macht und ob alle ihre Zähne geputzt haben." In die Zukunft blicke sie optimistisch. "Es war eine sehr schwierige Zeit. Aber wir sind eine Familie. Und wir werden immer eine Familie sein ... Wir werden über diese Zeit hinwegkommen und hoffentlich eine stärkere Familie werden."

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Filmer kündigt Enthüllungen an

Das einstige Hollywood- Traumpaar hatte sich im September nach zwei Jahren Ehe getrennt. Jolie fordert das alleinige Sorgerecht für die drei leiblichen und die drei adoptierten Kinder. Als Grund führte Jolie an, Pitt sei während eines Fluges gegen eines der Kinder gewalttätig geworden. Eine Behauptung, die von den Kinderschutzbehörden in den USA nicht bestätigt wurde. Pitt darf die Kinder seither nur unter Beobachten eines Therapeuten sehen.

Gerüchten zufolge soll hinter der Trennung des Power- Couples aber noch mehr stecken. Der Filmemacher Ian Halperin kündigte an, dies demnächst in einer Doku zu beweisen. Der 52- Jährige meint, dass Jolie und Pitt bereits ein Jahr getrennt gewesen wären, bevor im September 2016 die Scheidung bekannt wurde. Ein Insider verriet: "Das ist definitiv DER Film über Brangelina und eine Menge Geheimnisse werden verraten. Ian hat jedes Husten und Spucken ihrer Beziehung dokumentiert und er wird die wahren Gründe offenlegen, wegen denen Angelina die Scheidung eingereicht hat. Der größte Schock wird seine Behauptung, dass das Paar bereits seit mehr als einem Jahr getrennt lebte."

Brad Pitt, Angelina Jolie Foto: Viennareport

Angelina Jolie hat die Scheidung von Brad Pitt eingereicht. Foto: EPA

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren sechs Kindern im Jahr 2011 bei einem Ausflug in New Orleans Foto: Viennareport