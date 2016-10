Jolie und die Kinder nach Trennung in Therapie

Rund zwei Wochen, nachdem Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hat, verrät jetzt ein Insider dem "People"- Magazin, dass die Aktrice alles versuche, um "für ihre Kinder stark zu bleiben". Doch ganz so leicht scheint es der 41- Jährigen nicht zu fallen. Immerhin hätte sie sich gemeinsam mit Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox nun professionelle Hilfe bei einem Therapeuten gesucht. Die Trennung von dem Hollywood sei einfach zu "traumatisch", um mit all den Problemen alleine zurecht zu kommen, wird die Quelle zitiert.

Angelina Jolie mit Shiloh und Maddox Foto: Viennareport

Dennoch zweifle Jolie nicht an ihrer Entscheidung, einen Schlussstrich unter die Ehe mit Pitt zu setzen, heißt es weiter. "Sie hat getan, was sich richtig angefühlt hat, damit die Sicherheit ihrer Kinder geschützt bleibt", so der Insider weiter. In dieser schweren Zeit stehe Jolie vor allem ihr Bruder James Haven zur Seite, mit dem die Schauspielerin schon immer eine enge Beziehung verbunden hat.

Jolie besuchte mit Tochter Shiloh ein Flüchtlingslager in der Türkei. Foto: Viennareport

Doch nicht nur Jolie und die Kinder würden unter dem plötzlichen Ehe- Aus leiden. Auch Pitt sei laut "People"- Insider "absolut verzweifelt und untröstlich über die Vorkommnisse der letzten Wochen". Während Jolie ja das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantragt hat, wolle Pitt alles dafür tun, dass ein geteiltes Sorgerecht durchgesetzt werde, heißt es weiter.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Und die Kinder? Die sind mittlerweile mit Jolie aus der Familienvilla ausgezogen. In ihrem neuen Zuhause würden sie Filme anschauen und am Pool spielen. "Sie haben das Mietshaus seit Tagen nicht verlassen", so ein Freund der Familie zum Promi- Magazin. "Es war hart für alle von ihnen. Sie sind es gewohnt, viel zu unternehmen und mehr Unterhaltung zu haben. Es ist also ziemlich schwer für sie, nur daheim zu bleiben. Vor allem die jüngeren Kids haben nicht verstanden, was hier mit ihnen passiert."

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Tochter Zahara Foto: Viennareport

Mittlerweile haben sich Jolie und Pitt so weit geeinigt, als dass der Schauspieler seine Kinder in Begleitung eines Therapeuten treffen darf. Neben einer Familienberatung haben sich Brangelina jeweils noch eine individuelle Beratung gesucht. Zudem wird Pitt weiterhin freiwillig Dorgen- und Alkoholtests machen. "Brad liebt seine Kinder mehr als alles andere in der Welt und sie bedeuten einfach alles für ihn", sagt ein Freund des Hollywoodstars. "Er wird alles tun, was er tun muss, um bei ihnen sein zu dürfen. Jetzt und für immer."