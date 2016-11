Jolie mit Pitt bei geheimer Hollywood- Sexparty?

Alina Ratuska hat kein Problem damit, zuzugeben, dass sie regelmäßig auf Hollywoods gefragtester Sexparty ist. Denn die deutsche Designerin ist Mitveranstalterin der geheimen "Sanctum"- Orgie, die monatlich in einer Villa in Beverly Hills stattfindet. Wer die A- Liste- Promis sind, die sich dort sehen lassen, das darf die 31- Jährige nicht verraten. Der "National Enquirer" hat da weniger Skrupel und berichtet jetzt: "Wir haben erfahren, dass auch Angelina Jolie und ihr Ex Brad Pitt an dem Vergnügen teilgenommen haben."