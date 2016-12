Jolie: "Kinder sind immer noch traumatisiert"

Angelinas Anwalt schickte Brads Team am 1. Dezember angeblich eine E- Mail, in der vorgeschlagen wurde, dass sie "an gemeinsamen Sitzungen mit einem Trauma- Spezialisten teilnehmen sollten, sodass sie möglicherweise lernen, wie sie ihre Kinder am besten unterstützen und mit ihnen interagieren". Die Anfrage macht klar, dass die 41- Jährige denkt, dass ihre Kinder noch immer darunter leiden, was sie in dem Jet beobachten mussten und dass die Therapie, die sie bereits machen, nicht erfolgreich zu sein scheint.

Angelina Jolie mit Maddox, Shiloh und Sahara am Flughafen LAX von Los Angeles Foto: Viennareport

Wie "TMZ" schon im September berichtete, einigten sich beide Seiten als Teil des Sorgerechtsvertrags darauf, eine Familientherapie zu machen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Situation alles andere als gut zu sein scheint, ist, dass die beiden ältesten Söhne, Maddox und Pax, ihren Vater anscheinend nicht besuchen wollen. Ein Insider verriet auch, dass die Jungs in der Vergangenheit aus einer der Sitzungen liefen und sich weigerten, weitere Termine wahrzunehmen.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren sechs Kindern im Jahr 2011 bei einem Ausflug in New Orleans Foto: Viennareport

Ein Richter in Los Angeles lehnte am Mittwoch zudem einen Dringlichkeitsantrag für eine Anhörung ab, wie unter anderem der CNN berichtete. Demnach wollte Pitt einen Antrag einreichen, dass alle Einzelheiten über die Sorgerechtsabsprachen unter Verschluss bleiben. Dieser Schritt sei zum Schutz der Kinder und ihrer Privatsphäre gedacht, zitierte der Sender aus Gerichtsunterlagen. Das Anwalts- Team von Jolie machte sich gegen eine dringliche Anhörung stark.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport