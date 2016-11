Jolie: Kinder nennen Depp bereits Papa Johnny!

Laut eines Insiders soll Johnny Depp in Angelinas Anwesen vor den Toren von Los Angeles ein und aus gehen: "Angies Kinder sehen ihn so häufig, dass sie ihn Papa Johnny nennen. Brad wird wahnsinnig werden, wenn er es erfährt."

Angelina Jolie und Johnny Depp 2010 bei einem Fototermin für den gemeinsamen Film "The Tourist" Foto: Viennareport

Kein Wunder. Denn Pitt soll auf Depp eifersüchtig sein, seitdem der mit Jolie in "Der Tourist" 2010 vor der Kamera gestanden hatte. Nach Depps Trennung mit Vanessa Paradis 2012 kamen Gerüchte auf, dass - so der "National Enquirer" - die beiden Kollegen zusammen im Bett landeten.

Johnny Depp, Angelina Jolie Foto: (c) AP

Depp und Jolie sollen seit dem Dreh in Kontakt geblieben sein und sich zum Essen getroffen haben. Der Insider: "Angie hat sogar Johnnys Anwalt angeheuert, um sie bei der Scheidung gegen Brad zu vertreten." Der "Enquirer" zitiert einen weiteren Insider, der wissen will, dass Johnny und Angie mehr als nur gute Freunde sind: "Die Chemie stimmte schon lange zwischen ihnen. Angelina hat ihm sogar permanent das Gästezimmer zur Verfügung gestellt. Ich bin mir sicher, dass sie mehr miteinander machen, als sich nur auszuheulen."

Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren Kindern Foto: Viennareport (Archivbild)

Die 41- jährige Jolie hatte im September die Scheidung von Brad Pitt eingereicht und das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder beantragt. Zuvor soll es einen Zwischenfall gegeben haben, bei dem Pitt gegenüber Sohn Maddox ausgerastet sein soll. Pitt will das gemeinsame Sorgerecht. In einer Übergangslösung hatten sich Pitt und Jolie darauf geeinigt, dass die Kinder vorerst bei Jolie in einem gemieteten Haus in Los Angeles leben. Pitt hat ein Besuchsrecht, seine Besuche werden von einem Therapeuten der Familienbehörde begleitet. Das Paar hatte im August 2014 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet.

Brad Pitt zum ersten Mal nach Trennung am Roten Teppich Foto: Viennareport

Angelina Jolie als Lara Croft in "Tomb Raider" Foto: Viennareport