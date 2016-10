Jolie- Bodyguard: "War quasi Vater ihrer Kinder"

Der ehemalige britische Elite- Soldat hatte 18 Monate lang die Aufgabe, Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) und die Zwillinge Vivienne und Knox (8) auf Schritt und Tritt zu beschützen. Der "Sun" verriet er: "Ihre größte Sorge war, dass jemand die Kinder kidnappen könnte. Es ging vor allem ums Geld." Und weiter: "Brad und Angelina haben mir ihre Kinder anvertraut und ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Ich war quasi wie ihr Vater."

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

Andere Mitglieder des Security- Teams von Pitt und Jolie durften den Kindern dagegen nicht zu nahe kommen: "Sie wollten nicht, dass ihre Kids mitbekommen, wie viele Wachleute um sie herum waren. Alle waren angehalten, sich fern zu halten und die Kleinen auf keinen Fall zu berühren."

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Billingham, der in der Vergangenheit auch Stars wie Russell Crowe, Sean Penn und Tom Cruise beschützt hatte, musste regelmäßig Pitt und Jolie vor Stalkern schützen. Er erinnert sich an einem Mann, der als Statist am Set eines Jolie- Films in der Menschenmenge stand. Billingham sah, dass der Mann von seiner Chefin Fotos machte und konfrontierte ihn: "Er ist sofort weggelaufen. Ein paar Tage später ist er dann in unserem Hotel aufgetaucht und ich habe ihn verhaften lassen. Es hat sich herausgestellt, dass er Angie schon seit Jahren überall hin folgt."

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport