Johnny Galecki macht Kaley Cuoco Liebeserklärung

In "The Big Bang Theory" spielen Kaley Cuoco und Johnny Galecki seit mittlerweile zehn Staffeln das On- off- Pärchen Penny und Leonard. Und auch im wahren Leben waren die Schauspielkollegen schon liiert. Gibt's etwa die Chance auf ein Liebes- Comeback? Zum Geburtstag machte Galecki seiner Ex jetzt jedenfalls ein rührendes Liebesgeständnis.