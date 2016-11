Johnny Depp verkauft sein Luxus- "Piratennest"

Wenn Angelina Jolie und Brad Pitt sich jetzt nicht bis aufs Blut bekämpfen würden, wäre die Scheidung von Johnny Depp und Amber Heard die wohl brutalste des Jahres. Im Mai reichte Heard nach 15 Monaten Ehe wegen häuslicher Gewalt die Scheidung ein, erschien mit einem blauen Auge vor Gericht. Die Webseite "TMZ" veröffentlichte ein Video, in dem Depp betrunken in der Küche ausrastet und ein Weinglas zerschlägt.

Amber Heard und Johnny Depp Foto: AFP

Das Paar wurde im August geschieden. Die gemeinsame Wohnstatt in Los Angeles will Depp offenbar seither loswerden und alle Erinnerungen tilgen.

In diesem noblen Haus in Los Angeles befindet sich Johnny Depps Apartment. Foto: thepartnerstrust.com

Wer das mehrstöckige Penthouse ganz oben in dem vom Architekten Claude Beelman entworfenen "Eastern Columbia Art Deco Building" samt einem spektakulären Graffiti- Wandgemälde der brasilianischen Künstler- Zwillinge OSGEMEOS kaufen will, muss tief in die Tasche greifen und mindestens 11,5 Millionen Euro hinlegen.

Dieser Raum gilt als Highlight von Johnny Depps Apartment. Foto: thepartnerstrust.com

Johnny Depps Apartment verfügt über mehrere Küchen. Foto: thepartnerstrust.com

Das L.A.-Apartment von Johnny Depp steht zum Verkauf. Foto: thepartnerstrust.com

Dafür gibt es auch einiges an Annehmlichkeiten: Allein 14 Badezimmer stehen dem Käufer zur Verfügung. Mehrere Küchen laden dazu ein, sich kulinarisch auszutoben. Ein Pool am Dach macht Lust zum Chillen in der Abenddämmerung, genau wie eine Wahnsinnsdachterasse.

Eines der vielen Badezimmer des Depp-Apartments - mit Zebratapete Foto: thepartnerstrust.com

Auf der großen Terrasse lässt sich gut die Sonne genießen. Foto: thepartnerstrust.com

Auch Platzprobleme dürften nicht entstehen, das Apartment ist 1000 Quadratmeter groß. Ein Ort also, an dem sich streitende Ehepaare eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen könnten ...

Auf den Wänden hängen reihenweise Kunstwerke. Foto: thepartnerstrust.com

Der geräumige Wohnbereich in Depps Apartment mit XXL-Ledercouch Foto: thepartnerstrust.com

Ob der "Fluch der Karibik"-Star wirklich so gerne kocht? Foto: thepartnerstrust.com

Das Lesezimmer von Johnny Depp Foto: thepartnerstrust.com

Auch im Schlafzimmer liebt es der Hollywoodstar bunt. Foto: thepartnerstrust.com