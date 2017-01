Johnny Depp und Amber Heard endgültig geschieden

Die Hollywood- Schauspieler Amber Heard (30) und Johnny Depp (53) sind endgültig geschieden. Knapp acht Monate nach der Trennung des Paares erklärte ein Gericht in Los Angeles die Scheidung am Freitag (Ortszeit) für gültig, berichteten US- Medien unter Berufung auf die Anwälte. Ihre Ehe dauerte nicht einmal zwei Jahre.