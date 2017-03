Johnny Depp Hals über Kopf in Costar verliebt

Ein Insider erklärte "Enterpress News" zufolge im "National Enquirer": "Johnny ist hin und weg von Lucy. Sie ist ganz anders als Amber. Ihr geht es nicht um Ruhm oder sein Geld, sie liebt seinen Sinn für Humor und Intellekt."

Johnny Depp Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

"Verschwinden oft miteinander"

Nach außen hin behaupten Beide, dass es nur eine kollegiale Freundschaft ist. Doch die Crew am Set in Malta ist vom Gegenteil überzeugt. Der Insider: "Sie flirten miteinander, was das Zeug hält. Jeder ist überzeugt, dass bei den Beiden was läuft - so oft wie sie miteinander verschwinden."

Lucy Boynton Foto: Viennareport

Lucy Boynton Foto: 2017 Invision

Star völlig abgemagert

Der Star soll im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert nach Lebensfreude sein. Anfang der Woche wurde er in Los Angeles auf dem Weg zu Lady Gagas Geburtstagsparty gesichtet. Ein Foto zeigt Depp im Gesicht deutlich abgemagert. Es heißt, die Scheidung von Amber Heard habe dem 53- Jährigen dermaßen zugesetzt, dass ihm der Appetit vergangen ist.

Johnny Depp bei der Feier von Lady Gagas 31. Geburtstag Foto: Viennareport