Johnny Depp erneut der überbezahlteste Filmstar

Johnny Depp führt zum zweiten Mal in Folge die "Forbes"- Liste der sogenannten überbezahlten Hollywood- Stars an. Für jeden in ihn investierten US- Dollar habe der 53- jährige Schauspieler zuletzt an den Kinokassen nur 2,80 Dollar (rund 2,60 Euro) eingespielt, berichtete das New Yorker Wirtschaftsmagazin am Mittwoch. Als einzige Frau in den Top Ten findet sich Julia Roberts.