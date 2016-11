John Cleese: "Wünschte, meine Ex- Frauen wären tot"

Bereits viermal war der 77- Jährige verheiratet. Dank der Scheidungsvereinbarungen musste er bereits über 30 Millionen Dollar für seine Verflossenen ausgeben. Zu diesen zählen Connie Booth, Barbara Trentham und Alice Faye Eichelberger. Seit 2012 ist er mit Jennifer Wade glücklich. Verständlich, dass Cleese es da praktisch finden würde, wenn er ein paar Scheinchen weniger pro Jahr zahlen müsste.

John Cleese mit seiner vierten Ehefrau Jenifer Wade Foto: APA/AFP/dpa/JORG CARSTENSEN

In der Talkshow "Conan" witzelte der Schauspieler: "Ich bin jetzt seit 34 Jahren verheiratet. Mit vier verschiedenen Frauen. Eine meiner Ex- Frauen ist gestorben, wusstet ihr das? Das war sehr traurig, weil es die Falsche war!" Damit spielt Cleese auf seine zweite Frau Barbara an, die vor drei Jahren an Leukämie starb. Zwar meinte der Komiker, dass er keine Wut gegenüber seinen Ex- Frauen empfinden würde, doch: "Ich wäre sehr froh, wenn eine oder zwei von ihnen tot wären, aber ich habe nichts gegen sie. Ich habe nichts gegen sie als Person."

Eric Idle und John Cleese zu Gast bei Conan O'Brien Foto: Viennareport

Und welchen Tod würde er seinen Ex- Frauen wünschen? Natürlich einen möglichst schmerzlosen, der "so schön wie möglich" wäre: "Keinen langsamen, quälenden Tod, der sich über Jahre hinweg zieht. Etwas Schnelles wie ein Baum, der auf sie fällt." Wie wohl die werten Damen auf diese wenig schmeichelhafte Todesdrohung reagieren?