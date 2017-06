Jim Carrey muss wegen Suizid seiner Ex vor Gericht

Im September 2015 hat sich Jim Carreys Ex- Freundin Cathriona White mit einer Medikamentenüberdosis das Leben genommen. Schuld daran soll, jedenfalls nach Ansicht von Whites Mutter Brigid Sweetman und ihrem Ex- Ehemann Mark Burton, der Schauspieler selbst sein. Sie reichten Klagen ein, denen eine Richterin des "Los Angeles Superior Court" jetzt stattgegeben hat. Bald muss sich der 55- Jährige also für den Freitod seiner Ex vor Gericht verantworten.