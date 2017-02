Jetzt geht es dem Lena- Erpresser an den Kragen!

"Es geht mir nur ums Geld", erklärte der Lena- Erpresser der deutschen Zeitung, die über das Internet mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. Würde die Sängerin nicht Lösegeld bezahlen, würde er "Tag für Tag" neue, schlüpfrige Aufnahmen ins Netz stellen, so der perfide Plan.

Lena Meyer-Landrut Foto: Viennareport

Doch damit könnte bald Schluss sein. Wie die "Bild" berichtet, hat jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den oder die Erpresser Ermittlungen eingeleitet. Das bestätigte deren Sprecher auf Nachfrage: "Wir ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Erpressung."

Bereits vor drei Monaten soll ein Teenager verurteilt worden sein, da dieser versuchte, private Bilder von Meyer- Landrut in Umlauf zu bringen, so die Staatsanwaltschaft Stade gegenüber RTL. Er stehe jedoch nicht in Zusammenhang mit dem aktuellen Fall.