Jetzt böse Attacken auf Helene Fischer

Auftritte über Auftritte, Shows über Shows: In den letzten Tagen kommt man an Helene Fischer einfach nicht vorbei. Die deutsche Sängerin scheint omipräsent im TV, lächelt von Plakatwänden herunter, will ihren Fans bei Liveauftritten so richtig einheizen. Doch tut sich die 32- Jährige mit dieser öffentlichen Allgegenwärtigkeit wirklich einen Gefallen? Nicht nur Fußballfans beim DFB- Pokal konnten sich mit böser Kritik nicht mehr zurückhalten ...