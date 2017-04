Jennifer Lopez zeigt im sexy Nacktkleid fast alles

Da schauten die am roten Teppich der Latin Music Awards postierten Fotografen nicht schlecht, als Jennifer Lopez in einem supersexy schwarzen Netzkleid von Designer Julien Macdonald vor ihren Linsen posierte. Denn eigentlich zeigte die schöne Latina mehr Haut als Kleid, verdeckte die intimsten Stellen nur mit ein paar gekonnt platzierten Häkelmustern.

Dank XXL- Dekolletés, das fast bis zum Bauchnabel reichte, Cut- outs an Taille, Hüfte und Rücken sowie eines Beinschlitzes, der weit über den Knieen endete, blieb sonst wenig der Fantasie überlassen. Und so wundert es nicht, dass sich so mancher dabei fragt: Hat die 47- Jährige unter diesem Hammer- Outfit überhaupt noch Platz für Unterwäsche? So viel sei verraten: Während La Lopez eindeutig auf einen BH verzichtet hat, hat sie unter den den vielen nackten Stellen doch tatsächlich ein kleines, nudefarbiges Höschen versteckt.

Jennifer Lopez Foto: AFP

Aber nicht nur am Red Carpet war Jennifer Lopez der Star des Abends, sondern auch später bei der Preisverleihung. Für ihre Leistungen abseits ihrer Musikkarriere wurde die Latina nämlich mit dem Telemundo Star Award ausgezeichnet. Zudem bekam sie den Preis für den "Social Artist of the Year".

Jennifer Lopez Foto: AP