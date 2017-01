Jennifer Lopez und Drake: Liebe nur reine PR?

"Diese Beziehung ist falsch, es ist ein Publicity- Stunt, um ihre gemeinsame Single zu promoten", ist sich ein Insider sicher, berichtet "Bang Showbiz". "Wenn die beiden sich wirklich treffen sollten, dann würden sie damit in privater Manier umgehen."

Jennifer Lopez Foto: instagram.com/jlo

Drake hatte im August seiner On- off- Freundin Rihanna eine rührende Liebeserklärung gemacht, die Beziehung soll allerdings auf Eis liegen. Lopez hatte sich im Sommer von Casper Smart getrennt und Gerüchte angeheizt, sie sei wieder mit ihrem Ex- Mann Marc Anthony zusammen. Bei den Latin Grammy Awards im November küssten sie sich auf der Bühne. Einen Monat später reichte Anthony die Scheidung von seiner neuen Frau Shannon De Lima ein.

Rihanna und Drake im Video zu "Work" Foto: Viennareport

Doch was ist dran an der Liebe zwischen J.Lo und Drake? Auf jeden Fall dürften sich die Schlagzeilen um eine Liaison für beide Musiker mehr als lohnen - ob nun wahr oder nicht.

Jennifer Lopez rekelt sich in ihrem Musik-Video "Back It Up". Foto: Viennareport