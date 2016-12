Jennifer Lopez kuschelt mit Rapper Drake

Schon seit Längerem wurde gemutmaßt, die 47- jährige Sängerin und Schauspielerin sei mit dem 17 Jahre jüngeren Rapper zusammen. So heizten beide am 11. Dezember die Spekulationen an, als sie auf ihren Instagram- Accounts dasselbe Foto von sich teilten.

Nun wiederholten sie diesen Tease mit einem ähnlichen Motiv: Er hält sie im Arm, sie schließt träumerisch die Augen.

Ganz offensichtlich sind die beiden also ein Paar. Glaubt man den Gerüchten, sehr zum Missfallen von Rihanna. Die Sängerin soll Jennifer Lopez laut US- Medien nun auf Instagram ihre Gefolgschaft aufgekündigt haben.

Die R&B-Sängerin Rihanna (28) schwimmt auf der Welle des Erfolgs. Foto: AFP