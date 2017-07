Jennifer Lawrence zu hässlich für Hauptrolle?

Doch jetzt meldet sich Tates Schwester Debra zu Wort und votiert gegen Jennifer Law: "Sie ist einfach nicht schön genug, um Sharon zu spielen. Ich weiß, das klingt schlimm, aber ich habe nun mal meine Standards."

Sharon Tates Schwester Debra Foto: www.pps.at

Stattdessen ist Debra Tate ein großer Fan der zweiten Kandidatin für die Rolle - Margot Robbie: "Margot ist einfach nur wunderschön. Das ist wichtig, weil Sharons sechs Jahre im Rampenlicht nun Mal auf ihrem perfekten Look basierten."

Sharon Tate Foto: Hollywood Picture Press/face to

Jennifer Lawrence Foto: MediaPunch/face to face

Margot Robbie Foto: Viennareport

Tate will von Tarantino mit in die Entscheidung einbezogen werden und wartet auf den Anruf des Starregisseurs: "Ich allein besitze die Rechte an Sharons Lebensgeschichte. Ich würde mich gerne mal mit Tarantino unterhalten."

Quentin Tarantino Foto: APA/AFP/VALERIE MACON