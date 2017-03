Jennifer Lawrence war in Wien Schnitzel essen

Seit Anfang Jänner dreht Lawrence in Budapest den Triller "Red Sparrow", in dem sie die russische Spionin Dominika Jegorova mimt, die sich in den CIA- Agenten verliebt, hinter dem sie eigentlich her ist. In den Drehpausen wird die 26- Jährige oft beim Bummeln durch die Stadt gesehen.

Nun aber dürfte ihr jemand erzählt haben, dass man nicht weit entfernt ein großartiges Schnitzel bekommt - und so düste Lawrence diese Woche nach Wien, um dem "Figlmüller" einen Besuch abzustatten. Das Lokal postete am Freitag ein Foto, das zwar nicht die 26- Jährige, dafür aber ihren Eintrag im Gästebuch zeigt.

"An: Figlmüller. Bestes Schnitzel der Welt. Danke", schrieb Lawrence und fügte auch ein Herz hinzu. Das Lokal beschrieb das Bild folgendermaßen: "Ratet, wer letzte Nacht mit ihren Freunden bei Figlmüller in der Bäckerstraße war? Jennifer Lawrence. Sie hat in unser Gästebuch geschrieben und ein Kochbuch mitgenommen, damit sie auch daheim das beste Schnitzel der Welt machen kann."

Erst vor Kurzem war Goldie Hawn zu Gast

Erst Ende Februar war in dem Lokal ein weiterer Weltstar zu Gast gewesen: Goldie Hawn, die wegen des Opernballs in Wien weilte.