Jennifer Lawrence: Privatjet musste notlanden

Die Maschine war aus Louisville (Bundesstaat Kentucky) abgehoben, wo Lawrence ihre Familie besucht hatte. Ziel des Flugs war der Flughafen Teterboro in New Jersey. Auf 10.000 Meter Höhe fiel bei der zweimotorigen Hawker Beechcraft B40 gegen 13 Uhr einer der Motoren aus.

Jennifer Lawrence Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jason Merritt

Ein Sprecher der Flugsicherheitsbehoerde FAA erklärte laut "Enterpress News", wie brisant der Vorfall war: "Der Pilot hat einen Notfall deklariert und bekam die sofortige Landeerlaubnis für den Buffalo Niagara International Airport in New York." Beim Notlande- Anflug wurde es noch dramatischer - denn auch der zweite Motor fiel aus. Trotzdem schaffte es der Pilot die Maschine sicher zu landen und zum Stehen zu bringen. Eine bereitstehende Armada an Feuerwehr und Rettungswagen musste nicht eingreifen.

Jennifer Lawrence Foto: Viennareport

Ein Sprecher von Jennifer Lawrence gab kurze Zeit später Entwarnung: "Jennifer hat den Vorfall unverletzt überstanden." Außer der 26- Jährigen befanden sich noch zwei weitere Passagiere und drei Crew- Mitglieder an Bord. Laut des Flugsicherheits- Experten Steve Ganyard hat Lawrence großes Glueck gehabt: "Es ist extrem selten, dass gleich beide Motoren ausfallen. So etwas darf eigentlich nicht passieren. Es hatte Katastrophen- Potential."