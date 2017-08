Jennifer Lawrence posiert nackt für die "Vogue"

Als ein Hacker vor drei Jahren Intimfotos von ihr ins Netz stellte, da war Jennifer Lawrence "starr vor Schreck". Und dann kam vor Kurzem ein Video hinzu, das sie in Wien bei der Geburtstagsparty einer Freundin zeigte - in einem Stripclub, wo sie sich als Pole- Tänzerin versuchte. Ihre größte Angst sei gewesen, so vertraut sie jetzt dem Magazin "Vogue" an, "dass die Leute annahmen, ich hätte versucht, sexy zu sein". Zwecks Schadensbegrenzung beriet sie sich sogar mit ihren Anwälten.

Inzwischen scheint für die 26- Jährige das Trauma vergangen zu sein. Denn sie ließ sich für "Vogue" hüllenlos ablichten, nur ein goldener Schal schlingt sich um ihre nackten Kurven.

Was die Gerüchte anbelangt, dass die Scheidung ihres Leinwand- Kollegen Chris Pratt (sie spielten zusammen in "Passengers") etwas mit ihr zu tun haben könnte, macht Lawrence laut "Enterpress News" klar: Der Regisseur Darren Aronofsky (er hat ein Kind mit Rachel Weisz) ist ihre wahre Liebe. Warum? "Ich bin in Beziehungen gewesen, die mich verwirrt haben. Mit ihm bin ich nie verwirrt."

Jennifer Lawrence Foto: Richard Shotwell/Invision/AP