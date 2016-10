Jennifer Lawrence datet 21 Jahre älteren Regisseur

Gefunkt soll es, wie schon zuvor zwischen Lawrence und ihrem Ex Nicholas Hoult, am Set. Gemeinsam mit Javier Bardem und Michelle Pfeiffer drehte die Oscar- Preisträgerin nämlich bis vor wenigen Wochen einen Film unter der Regie von Darren Aronofsky.

Jennifer Lawrence in "Die Tribute von Panem" Foto: Viennareport

Verstanden hätten sich Lawrence und Aronofsky, der einen zehnjährigen Sohn mit Rachel Weisz hat, nicht nur während des Drehs, sondern auch abseits der Arbeit, berichtet die britische Zeitung. So fliege die Schauspielerin in den letzten Wochen regelmäßig von Los Angeles nach New York, um ihren Liebsten zu besuchen.

Jennifer Lawrence Foto: Viennareport

"Jennifer und Darren versuchen, alles unauffällig und versteckt zu halten, aber sie mögen sich wirklich", plauderte ein Insider die Liebes- News aus. "Er hat kürzlich gemeinsam mit Jenniger an einem strapaziösen Projekt gearbeitet und sich auf Darrens Unterstützung verlassen. Sie waren ständig in Kontakt."

Jennifer Lawrence Foto: Viennareport

Ihre Liebe halten die Schauspielerin und der 47- jährige Regisseur derweil geheim. Lediglich ein Fan hat die beiden laut "Sun" bei einem gemeinsamen Mittagessen erwischt und das Foto auf Instagram verbreitet.

Vermutlich wird Lawrence die Beziehung auch weiterhin unter Verschluss halten. Immerhin machte die schöne Aktrice auch bis zum Schluss ein großes Geheimnis um ihre Liebe zu Coldplay- Frontman Chris Martin.