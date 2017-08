Jennifer Aniston: Zusammenbruch wegen Brad Pitt

Schon die Trennung von Brad Pitt und Jennifer Aniston hat 2005 für Wirbel gesorgt - nicht zuletzt, weil sich der Schauspieler kurze Zeit später schwer verliebt mit "Mr. & Mrs. Smith"- Kollegin Angelina Jolie gezeigt hatte. Mittlerweile ist auch die Ehe des Hollywood- Beaus mit der 42- Jährigen zerbrochen und er und die Ex- "Friends"- Darstellerin haben sich wieder angenähert.

Brad Pitt und Jennifer Aniston auf einem Foto aus dem Jahr 2000 Foto: AP

Pitt entschuldigte sich für sein schlechtes Benehmen als Ehemann

Wie die US- "InTouch" jetzt aber berichtet, sei es kürzlich zu einem besonders emotionalen Telefonat zwischen Pitt und Aniston gekommen. Dabei habe der 52- Jährige zuerst sein Herz über die Trennung von Jolie ausgeschüttet, bevor er sich bei seine Ex- Gattin für sein Verhalten entschuldigt habe, will das Magazin herausgefunden haben.

Jennifer Aniston und Brad Pitt Foto: 2004 Getty Images

"Er war immer entschlossen, sich bei ihr für alles, was er ihr zugemutet hat, zu entschuldigen", weiß ein Insider demnach zu berichten. "Und genau das hat er gemacht." Vor allem eines sei dem Schauspieler am Herzen gelegen, so der Insider weiter: "Er entschuldigte sich bei Jen dafür, ständig abwesend, high und gelangweilt gewesen zu sein."

Aniston erlitt emotionalen Zusammenbruch

Außerdem habe Pitt zugegeben, dass er wohl auch heute noch mit Aniston verheiratet wäre, hätte er sich während der Ehe anders verhalten. Ein Eingeständnis, dass Pitt kürzlich auch gegenüber Ex- Frau Nummer zwei, Angelina Jolie, machte. Im Interview mit dem "GQ" meinte er nämlich, seine Alkoholsucht sei schuld am Ehe- Aus mit der Leinwandschönheit.

Doch woher kommt der Sinneswandel des Schauspielers? Freunde sind sich sicher, dankt seiner Therapie sei Pitt endlich mit sich im Reinen und habe gelernt, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Anistons Reaktion auf diese Ehrlichkeit ihres Ex sei daraufhin auch sehr emotional ausgefallen, heißt es weiter. "Es war die intimste Unterhaltung, die Brad und Jen jemals hatten", erklärt der Insider. "Jen wurde von ihren Gefühlen überwältigt. All die verletzten Gefühle und der Groll, den sie in den letzten Jahren unterdrückt hatte, kamen an die Oberfläche, und sie brach weinend zusammen. Ein großer Brocken an Traurigkeit und Bedauern wurde von ihren Schultern genommen."