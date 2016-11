Jennifer Aniston schockt mit Sex- Toy- Sager im TV

Jennifer Aniston ist ins verbale Fettnäpfen getreten. Vielen ist die Schauspielerin als Nymphomanin in "Kill The Boss" in den Köpfen geblieben. Doch ist das der Grund dafür, die Rolle auch im wahren Leben weiter auszuleben? Die berühmte Darstellerin sprach am Montag nämlich in der "The One Show" über Sex- Spielzeuge, obwohl im Studio- Publikum eine Gruppe von Kindern saß.